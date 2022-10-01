Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.783 RUR   0.0292 GBR   2.0881 TRY   0.0984

Цена на нефть

29.09 $/bbl +/- WTI 81.23 -0.92 Brent 88.49 -0.83

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 01.10.2022 11:00

Южная Корея предупредила о «сокрушительном» ответе на возможное применение КНДР ядерного оружия

Президент Южной Кореи Юн Сок Ель заявил, что если Северная Корея попытается применить ядерное оружие, то ее ждет "решительный" и "сокрушительный" ответ.

"Если Северная Корея попытается применить ядерное оружие, она столкнется с решительным и сокрушительным ответом южнокорейско-американского альянса и наших военных", - сказал он на церемонии по случаю Дня вооруженных сил страны, который отмечается 1 октября.

Он подчеркнул, что принятый КНДР в сентябре закон, регулирующий применение ядерного оружия, "угрожает выживанию и процветанию Республики Корея".

"Северокорейский режим должен уже сейчас принять решение о денуклеаризации ради истинного мира и совместного процветания на Корейском полуострове", - сказал Юн Сок Ель.

Напряженность в отношениях между Югом и Севером нарастает по мере активизации Пхеньяном испытательных ракетных пусков. В частности, в субботу был осуществлен четвертый за текущую неделю пуск двух баллистических ракет малой дальности в сторону Японского моря.

По данным южнокорейской и американской разведок, в КНДР также завершается подготовка к новому ядерному испытанию.

Верховным народным собранием (ВНС) КНДР в сентябре принят закон под названием "Политика в отношении ядерного оружия". Он определяет принципы применения ядерного оружия, меры безопасности. Как заявил на форуме лидер Северной Кореи Ким Чен Ын, политика в отношении ядерных сил теперь обеспечивается законом, и страна никогда не откажется от ядерного оружия из-за враждебной политики США.

Он предупредил, что новый закон разрешает автоматически нанести ядерный удар в случае нападения на КНДР.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ЮЖНАЯ КОРЕЯ, СЕВЕРНАЯ КОРЕЯ


Похожие новости


США, Южная Корея и Япония будут укреплять сотрудничество из-за на ракетных пусков КНДР Президент Южной Кореи заявил, что не отказывается от переговоров с лидером Северной Кореи Южнокорейская разведка заметила признаки подготовки Северной Кореи к ядерному испытанию

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az