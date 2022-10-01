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Внешняя политика 01.10.2022 11:22

Алиев и Мицотакис провели встречу в Софии

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис в субботу провели встречу в Софии (Болгария), говорится в сообщении, размещенном на сайте главы азербайджанского государства.

Алиев с 30 сентября по 1 октября совершает официальный визит в Болгарию.

Р.Керимов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ГРЕЦИЯ, ВСТРЕЧА


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