Алиев видит хорошие перспективы сотрудничества Азербайджана и Китая

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное послание председателю Китайской Народной Республики Си Цзиньпину по случаю 73-й годовщины образования КНР, в котором отметил хорошие перспективы сотрудничества Баку и Пекина.

«В настоящее время имеются хорошие перспективы для обогащения новым содержанием нашего эффективного сотрудничества между Азербайджаном и Китаем во всех сферах, в частности, в торгово-экономической, транспортно-логистической, инвестиционной, энергетической, сельскохозяйственной и гуманитарной областях», - говорится в письме, опубликованном в субботу на сайте главы азербайджанского государства.

Алиев отметил заинтересованность Баку в расширении проводимых совместно с китайскими компаниями работ по реконструкции и восстановлению на освобожденных территориях Азербайджана в Карабахе и Восточном Зангезуре. Президент Азербайджана также выразил уверенность в дальнейшем укреплении и углублении взаимовыгодного сотрудничества, «в полном объеме используя имеющийся потенциал в различных сферах, в том числе в рамках инициированного Пекином проекта «Пояс и путь».

Он подчеркнул, что в Баку придают «особое значение азербайджано-китайским связям, опирающимся на исторические традиции». «Хочу с удовлетворением отметить, что за тридцать лет, прошедших с момента установления наших дипломатических отношений, дружественные связи между нашими странами, сотрудничество в политической, экономической, гуманитарной и других сферах, динамично развиваясь, достигли уровня стратегического партнерства», - написал Алиев.

Глава государства отметил поддежку Пекином суверенитета и территориальной целостности Азербайджана и Баку суверенитета и территориальной целостности Китая. «Мы высоко оцениваем поддержку Китаем суверенитета и территориальной целостности Азербайджана. Азербайджан также всегда однозначно поддерживал суверенитет и территориальную целостность вашей страны», - указал он.

Алиев добавил что встреча с председателем КНР 15 сентября текущего года в рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Самарканде придаст «новый импульс всестороннему развитию межгосударственных связей, построенных на взаимном доверии и поддержке». «Уверен, что совместными усилиями азербайджано-китайская дружба и стратегическое партнерство и впредь будут расширяться и укрепляться на благо наших народов и в интересах наших стран», - написал президент Азербайджана.

Р.Керимов