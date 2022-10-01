Алиев и Мицотакис обсудили сотрудничество в энергетике

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис в субботу на встрече в Софии (Болгария) обсудили сотрудничество в энергетике, говорится в сообщении, размещенном на сайте главы азербайджанского государства.
«В ходе встречи были затронуты вопросы сотрудничества в сфере энергетики, в связи с чем подчеркнута важность проекта ТАР (Транс-Адриатического трубопровода - ИФ)», - отмечается в сообщении.
В нем говорится, что также была отмечена важность интерконнектора Греция-Болгария (IGB), церемония ввода в коммерческую эксплуатацию которого проходит в субботу в Софии.
В то же время было отмечено значение «Меморандума о взаимопонимании по стратегическому партнерству в энергетической сфере между Азербайджанской Республикой и Европейским союзом, представленным Европейской комиссией», подписанного 18 июля в Баку президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.
Алиев с 30 сентября по 1 октября совершает официальный визит в Болгарию.
Р.Керимов
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