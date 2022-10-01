Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.783 RUR   0.0292 GBR   2.0881 TRY   0.0984

Цена на нефть

29.09 $/bbl +/- WTI 81.23 -0.92 Brent 88.49 -0.83

Погода в Баку

  ночь день

ТЭК 01.10.2022 13:01

«Газпром» поставляет природный газ в Молдову в штатном режиме - глава «Молдовагаза»

Председатель правления АО "Молдовагаз" Вадим Чебан сообщил, что российский "Газпром" осуществляет поставки природного газа в Молдову в штатном режиме.

"Поставки природного газа в Республику Молдова, суточным объемом в 5,7 млн кубов, идут в штатном режиме. По предварительным расчетам, закупочная цена энергоносителя составит 1031 долларов США за тысячу кубометров", - написал Чебан в субботу утром в своем телеграм-канале.

Он не стал комментировать причины сокращения объемов подачи газа в Молдову.

Накануне вечером вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Молдовы Андрей Спыну сообщил, что "Газпром" подтвердил подачу газа Молдову в сентябре, сократив объем на 30%.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: МОЛДОВА, РОССИЯ, ГАЗ


Похожие новости


Санду заявила, что «Газпром» пока не подтвердил объемы газа на октябрь В Молдове не разрешили Air Moldova возобновить полеты в Москву МИД Молдовы опроверг сообщения о возможном присоединении страны к санкциям против РФ Молдова соблюдает нейтралитет и требует вывода российских войск из Приднестровья - президент Санду В МИД РФ призывают Кишинев не предпринимать действий, которые могут нанести ущерб российско-молдавским отношениям Послу Молдовы в Москве заявлен протест в связи с акцией у посольства России в Кишиневе - МИД РФ

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az