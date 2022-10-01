«Газпром» поставляет природный газ в Молдову в штатном режиме - глава «Молдовагаза»

Председатель правления АО "Молдовагаз" Вадим Чебан сообщил, что российский "Газпром" осуществляет поставки природного газа в Молдову в штатном режиме.
"Поставки природного газа в Республику Молдова, суточным объемом в 5,7 млн кубов, идут в штатном режиме. По предварительным расчетам, закупочная цена энергоносителя составит 1031 долларов США за тысячу кубометров", - написал Чебан в субботу утром в своем телеграм-канале.
Он не стал комментировать причины сокращения объемов подачи газа в Молдову.
Накануне вечером вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Молдовы Андрей Спыну сообщил, что "Газпром" подтвердил подачу газа Молдову в сентябре, сократив объем на 30%.
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