«Газпром» поставляет природный газ в Молдову в штатном режиме - глава «Молдовагаза»

Председатель правления АО "Молдовагаз" Вадим Чебан сообщил, что российский "Газпром" осуществляет поставки природного газа в Молдову в штатном режиме.

"Поставки природного газа в Республику Молдова, суточным объемом в 5,7 млн кубов, идут в штатном режиме. По предварительным расчетам, закупочная цена энергоносителя составит 1031 долларов США за тысячу кубометров", - написал Чебан в субботу утром в своем телеграм-канале.

Он не стал комментировать причины сокращения объемов подачи газа в Молдову.

Накануне вечером вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Молдовы Андрей Спыну сообщил, что "Газпром" подтвердил подачу газа Молдову в сентябре, сократив объем на 30%.