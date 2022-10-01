Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.783 RUR   0.0292 GBR   2.0881 TRY   0.0984

Цена на нефть

29.09 $/bbl +/- WTI 81.23 -0.92 Brent 88.49 -0.83

Погода в Баку

  ночь день

Происшествия 01.10.2022 14:02

Два человека пострадали в результате подрыва на мине в Тертерском районе Азербайджана

Тертерская районная прокуратура сообщила о ранении двух человек в результате подрыва на мине в селе Гызыл оба.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на ведомство, в ходе разбирательства было установлено, что телесные повреждения различной степени тяжести получили Рафаил Байрамов (1976 г.р.) и Ниджат Джаббаров (1990 г.р.)

«Сотрудники прокуратуры и полиции осмотрели место происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза, выполнены другие процессуальные действия», - отметили в районной прокуратуре, добавив, что в ведомстве ведется разбирательство по данному факту.

Отдел новостей

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, МИНА, ИНЦИДЕНТ, ПРОКУРАТУРА


Похожие новости


Азербайджанский военный погиб, подорвавшись на мине в Кельбеджаре Сотрудник полиции подорвался на мине в Физулинском районе Сотрудник ANAMA подорвался на мине в Джебраильском районе Молодой человек подорвался на мине в Физулинском районе Азербайджана - Генпрокуратура Скончался сотрудник стройкомпании, подорвавшийся на мине в Лачинском районе В Карабахе на мине подорвался бульдозер

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az