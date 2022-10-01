Два человека пострадали в результате подрыва на мине в Тертерском районе Азербайджана

Тертерская районная прокуратура сообщила о ранении двух человек в результате подрыва на мине в селе Гызыл оба.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на ведомство, в ходе разбирательства было установлено, что телесные повреждения различной степени тяжести получили Рафаил Байрамов (1976 г.р.) и Ниджат Джаббаров (1990 г.р.)

«Сотрудники прокуратуры и полиции осмотрели место происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза, выполнены другие процессуальные действия», - отметили в районной прокуратуре, добавив, что в ведомстве ведется разбирательство по данному факту.

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