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ТЭК 01.10.2022 15:04

Министры ОПЕК+ впервые с марта 2020 года встретятся очно 5 октября

Заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC), а также министерская встреча ОПЕК+ состоятся лично в секретариате ОПЕК в Вене 5 октября, сообщил секретариат.

С марта 2020 года встречи проводятся в формате видеоконференций.

"Эти предстоящие встречи станут первыми личными встречами министров с марта 2020 года", - говорится в пресс-релизе, датированном 1 октября.

При этом 30 сентября секретариат ОПЕК сообщал, что встреча пройдет в формате видеоконференции.

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Тэги: МИР, ОПЕК, ВСТРЕЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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