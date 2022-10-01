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ТЭК 01.10.2022 16:30

Алиев: Азербайджан обсуждает с европейскими партнерами вопрос экспорта электроэнергии в Европу

Азербайджан в настоящее время ведет обсуждения с европейскими партнерами по вопросу экспорта электроэнергии в Европу, заявил президент страны Ильхам Алиев.

«Долгие годы Азербайджан на международных рынках, в первую очередь, на европейском рынке, является надежным поставщиком нефти. Сегодня мы также являемся и надежными поставщиками газа в Европу. (...) Но я уверен, что в ближайшем будущем Азербайджан для Европы станет надежным поставщиком и электроэнергии», - сказал Алиев в субботу в Софии на церемонии ввода в коммерческую эксплуатацию интерконнектора Греция-Болгария (IGB).

По его словам, только потенциал ветроэнергетики Каспийского моря оценивается в 157 гигаватт.

«В настоящее время мы с нашими европейскими партнерами обсуждаем поставки электроэнергии в Европу», - добавил Алиев.

А.Азизов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ЕВРОПА, ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ, ИЛЬХАМ АЛИЕВ


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