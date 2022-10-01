В Азербайджане суточная заболеваемость COVID-19 снизилась на 28,7%

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 92 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 821 тыс. 532, сообщает в субботу республиканский оперативный штаб.

Днем ранее зарегистрировано 129 случаев. Таким образом, суточная заболеваемость снизилась примерно на 28,7%.

За минувшие сутки умерли двое больных COVID-19 (накануне - четверо).

Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 9 тыс. 919 человек, следует из опубликованных данных.

От COVID-19 вылечились 810 тыс. 730 человек (+ 143 за сутки).

В настоящее время на лечении и карантине находится 883 человека.

За сутки медики провели 2 тыс. 656 тестов на коронавирус против 2 тыс. 400 тестов накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 7 млн 252 тыс. 623 теста на COVID-19.

Р.Керимов