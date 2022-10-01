В Гадруте открылся центр семейного здоровья

В поселке Гадрут Ходжавендского района Азербайджана, который входит в Карабахский экономический район страны, в субботу начал работать центр семейного здоровья, сообщили в «объединении по управлению медицинскими территориальными подразделениями» (ТАБИБ).
«Сегодня начал работать Гадрутский центр семейного здоровья», - говорится в сообщении.
Отмечается, что объект введен в эксплуатацию после капитального ремонта и будет обслуживать 6 тыс. человек.
Р.Керимов
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