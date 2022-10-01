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01.10.2022 17:48

В Гадруте открылся центр семейного здоровья

В поселке Гадрут Ходжавендского района Азербайджана, который входит в Карабахский экономический район страны, в субботу начал работать центр семейного здоровья, сообщили в «объединении по управлению медицинскими территориальными подразделениями» (ТАБИБ).

«Сегодня начал работать Гадрутский центр семейного здоровья», - говорится в сообщении.

Отмечается, что объект введен в эксплуатацию после капитального ремонта и будет обслуживать 6 тыс. человек.

Р.Керимов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, КАРАБАХ, ЗДРАВООХРАНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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