В Гадруте открылся центр семейного здоровья

В поселке Гадрут Ходжавендского района Азербайджана, который входит в Карабахский экономический район страны, в субботу начал работать центр семейного здоровья, сообщили в «объединении по управлению медицинскими территориальными подразделениями» (ТАБИБ).

«Сегодня начал работать Гадрутский центр семейного здоровья», - говорится в сообщении.

Отмечается, что объект введен в эксплуатацию после капитального ремонта и будет обслуживать 6 тыс. человек.

Р.Керимов