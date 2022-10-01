В РФ за сутки COVID-19 заболели 33,2 тыс. человек

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил почти 33,2 тыс. случаев, скончались 103 пациента с COVID-19, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в субботу.
"В РФ выявлено 33 186 новых случаев COVID-19. Количество госпитализаций за сутки составило 2 644 человека и снизилось в сравнении с предшествующими сутками на 2,9%", - сообщили в оперштабе.
Увеличение количества госпитализаций отмечено в 35 субъектах РФ, снижение количества госпитализаций произошло в 41 регионе страны. Ситуация осталась без изменений в девяти субъектах, уточнили в оперштабе.
По сравнению с прошлыми сутками, когда в России было зарегистрировано 37 тыс. 286 заболевших, число новых случаев заражения COVID-19 снизилось на 4 тыс. 100. Показатель заболеваемости за сутки соотносится с уровнем значений 15-20 марта, когда выявлялось менее 40 тыс. заболевших.
Смертность от COVID-19 в сентябре значительно ниже, чем в марте; в тот период фиксировалось более 400-600 скончавшихся за сутки, за минувшие сутки умерли 103 человека, накануне сообщалось о 106 умерших.
"Выздоровели за сутки 52 628 человек, или на 14,0% меньше в сравнении с 30 сентября", - говорится в сообщении.
Всего в России за время пандемии зарегистрировано 21 млн 18 тыс. 942 случая заражения коронавирусной инфекцией, 387 тыс. 372 умерших и 20 млн 93 тыс. 616 выздоровевших.
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