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Дальнее зарубежье 01.10.2022 19:12

Германия оснастит молдавскую армию беспилотниками

Министр обороны Германии Кристин Ламбрехт пообещала помочь Национальной армии Молдовы в оснащении военными беспилотниками.

"Не секрет, если я скажу, что мы поможем Молдове получить военные беспилотники, а также другую технику. Поскольку мы сейчас находимся на этапе консультации с экспертами, я не могу дать вам более подробную информацию. Я вас уверяю, что мы найдем подходящие решения", - сказала Ламбрехт в субботу на совместной пресс-конференции в Кишиневе с молдавским коллегой Анатолием Носатым.

Она заверила, что Германия продолжит поддерживать Молдову.

"В этом году мы готовы активизировать помощь и предоставить поддержку в плане обучения и предоставления вооружений, что необходимо, чтобы справиться с текущей ситуацией с военной точки зрения", - добавила Ламбрехт.

Носатый со своей стороны сообщил, что в ближайшее время в Кишиневе пройдут консультации между министерствами обороны Молдовы и Германии. Стороны намерены обсудить развитие совместных проектов.

"Мы намерены укрепить отношения посредством новых совместных проектов, представляющих взаимный интерес и направленных на преобразование Национальной армии в современную, хорошо оснащенную и оборудованную", - сказал Носатый.

Он отметил, что благодаря финансовой поддержки Берлина уже ведется подготовка ряда молдавских военных.

"Уже около 500 солдат Национальной армии Молдовы при поддержке Германии прошли обучение в таких областях как логистика, геодезия, артиллерия, медицинская помощь и другие", - сказал молдавский министр.

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Тэги: МОЛДОВА, ГЕРМАНИЯ, БЕСПИЛОТНИК


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