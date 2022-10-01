Госдеятели ряда стран отметили роль Азербайджана в вопросе диверсификации поставок газа в Европу

Роль Азербайджана в вопросе диверсификации поставок газа в Европу отметили в ходе церемонии ввода в коммерческую эксплуатацию интерконнектора Греция-Болгария (IGB) в субботу в столице Болгарии Софии государственные деятели стран континента. Выдержки из их выступлений приводит Болгарское телеграфное агентство (БТА).

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил, что поставки газа из Азербайджана в Болгарию помогут избежать зависимости от одного поставщика и вместе с другими реализуемыми инфраструктурными проектами будут способствовать развитию надежной газовой сети.

Президент Северной Македонии Стево Пендаровски высказал мнение, что «новый интерконнектор (IGB - ИФ-Аз) появился в очень важное время как для региона, так и для континента».

«Это новая возможность диверсифицировать поставки газа не только для Балкан, но и для всей Юго-Восточной Европы», - считает он.

Пендаровски поздравил Азербайджан «с его конструктивной ролью во всем процессе, а также Болгарию и Грецию, которые, расширяя свою энергетическую инфраструктуру, помогают соединить весь регион», пишет издание.

В свою очередь президент Сербии Александр Вучич заявил, что без президента Азербайджана Ильхама Алиева «нам было бы совсем нелегко полагаться на диверсификацию поставок газа».

IGB имеет мощность 3 млрд кубометров в год, но его можно увеличить до 5 млрд кубометров за счет более мощных газовых компрессоров, в чем очень заинтересована и Румыния.

Запуск IGB позволит Болгарии выйти на закупки азербайджанского газа в рамках объемов, указанных в контракте - 1 млрд кубометров, что составляет треть от потребностей Болгарии. При этом в Софии рассчитывают на получение из Азербайджана дополнительных объемов газа - порядка 0,5-1 млрд кубометров в год.

Азербайджан в 2021 году экспортировал в Болгарию 280 млн кубометров газа. На 2022 год поставки оцениваются в 600 млн кубометров и позволят Софии удовлетворить 19% потребностей в газе.

Р.Керимов