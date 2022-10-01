Eni заявила, что «Газпром» не подтвердил ей поставки газа через Австрию 1 октября

"Газпром" не подтвердил поставки газа в Австрию в адрес компании Eni, сообщила итальянская компания на своем сайте.
"Газпром" сообщил, что не может подтвердить запрошенные на сегодня объемы газа, заявив, что поставка газа через Австрию невозможна. Поэтому сегодняшние поставки российского газа в Eni через точку входа в Тарвизио будут на нуле. Eni предоставит новые данные, если поставки будут восстановлены", - говорится в комментарии получателя газа.
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