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ТЭК 01.10.2022 20:41

«Газпром» заявил, что работает над проблемой транзита газа через Австрию

Поставки российского газа в Италию через Австрию остановились с 1 октября из-за нового регулирования в Австрии.

Итальянская Eni ранее информировала: "Газпром" сообщил, что не может подтвердить запрошенные на сегодня объемы газа, заявив, что поставка газа через Австрию невозможна. Поэтому сегодняшние поставки российского газа в Eni через точку входа в Тарвизио будут на нуле".

В комментарии "Газпрома" уточняется: "Транспортировка российского газа по контрактам ООО "Газпром экспорт" через территорию Австрии приостановлена в связи с отказом австрийского оператора подтверждать транспортные номинации. Причина связана с регулятивными изменениями, произошедшими в Австрии в конце сентября".

""Газпром" работает над решением проблемы совместно с итальянскими покупателями", - заявила российская компания.

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Тэги: РОССИЯ, ИТАЛИЯ, ГАЗ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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