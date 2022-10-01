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Будущий премьер Италии считает своим приоритетом снижение цен на энергоносители

Работа над решением проблемы высоких цен на энергоносители станет приоритетом следующего правительства Италии, заявила победившая на недавних парламентских выборах лидер партии "Братья Италии" Джорджа Мелони.

"Эти цены - приоритетный вопрос для будущего правительства. Мы готовы работать над этим", - приводят ее слова в субботу итальянские СМИ.

"Я слежу за работой уходящего правительства. Считаю, что у нас будут возможности, чтобы найти решение и через несколько месяцев - повлиять на цены на энергоносители. Однако сейчас нужно понять и то, как мы можем повлиять на цены уже в течение осени. Мы не можем себе позволить, чтобы тенденции последних месяцев сохранились", - добавила Мелони.

Мелони в настоящее время проводит консультации с партнерами по правоцентристской коалиции по поводу формирования Совета министров. Сама она в нем займет пост премьера.

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Тэги: ИТАЛИЯ, ЭНЕРГЕТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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