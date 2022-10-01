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Регион 01.10.2022 22:00

Эрдоган заявил, что в ситуации с Украиной нацелен на «дипломатию и мир»

Турция нацелена на справедливое дипломатическое урегулирование между Украиной и Россией, заявил в субботу турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.

"В вопросе конфликта между двумя соседями Турции - РФ и Украиной - Анкара делает ставку на дипломатию и мир", - приводит его слова агентство "Анадолу".

Эрдоган также отметил, что не намерен отказываться от отстаивания интересов своей страны за пределами ее территории.

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Тэги: ТУРЦИЯ, РОССИЯ, УКРАИНА, РЕДЖЕП ТАЙИП ЭРДОГАН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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