Эрдоган заявил, что в ситуации с Украиной нацелен на «дипломатию и мир»

Турция нацелена на справедливое дипломатическое урегулирование между Украиной и Россией, заявил в субботу турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.

"В вопросе конфликта между двумя соседями Турции - РФ и Украиной - Анкара делает ставку на дипломатию и мир", - приводит его слова агентство "Анадолу".

Эрдоган также отметил, что не намерен отказываться от отстаивания интересов своей страны за пределами ее территории.