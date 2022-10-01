Польша завершила строительство стены на границе с Беларусью

Польша завершила строительство заграждения на границе с Беларусью, сообщил в субботу пресс-секретарь министра-координатора польских спецслужб Станислав Жарын.

"Польша завершила строительство пограничной стены на границе с Беларусью. Незаконный въезд в Польшу в настоящее время полностью заблокирован", - написал он в своем твиттере.

"Польская граница является самой защищенной в Европе", - добавил Жарын.

Посты с этой информацией были сделаны на польском, русском и арабском языках.

Пресс-секретарь добавил, что сейчас ведется установка на заграждении электронных датчиков движения и камер слежения.

В январе 2022 года Польша приступила к возведению заграждения на границе с Беларусью. Оно представляет собой стальной забор длиной 186 км и высотой 5,5 метра, который увенчан колючей проволокой.