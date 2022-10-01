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СНГ 01.10.2022 23:00

Россия ввела контрсанкции против иностранных автотранспортных компаний

Правительство России установило запрет на осуществление международных автомобильных перевозок грузов по территории страны для транспортных компаний из ЕС, Украины, Великобритании и Северной Ирландии и Норвегии с 10 октября.

Как следует из текста соответствующего постановления кабмина, запрет на осуществление международных автогрузоперевозок по РФ установлен в отношении перевозчиков, зарегистрированных в странах, которые ранее вводили соответствующие ограничения против российских транспортных компаний.

В частности, запрет распространяется на осуществление двусторонних и транзитных перевозок, а также перевозок с территории или на территорию третьего государства.

Постановление вступает в силу 10 октября и действует до 31 декабря 2022 г.

Президент РФ Владимир Путин 29 сентября подписал указ, предоставив правительству полномочия по установлению запрета на грузоперевозки по РФ автотранспортом из "недружественных" стран.

С 8 апреля вступил в силу запрет любым предприятиям автомобильного транспорта, созданным в РФ и Беларуси, на перевозку грузов по территории Евросоюза, в том числе транзитом.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Минтранса РФ, несмотря на введение ограничений, доставка грузов автотранспортом из "недружественных" стран конечным получателям по российской территории по-прежнему будет осуществляться.

"Для этого в таможенно-терминальных комплексах в приграничных территориях в Псковской, Калининградской, Ленинградской и Мурманской областях, Республике Карелия и Санкт-Петербурге товары с иностранных автомобилей будут перегружать (либо перецеплять полуприцеп) на российские и белорусские транспортные средства", - уточнили в ведомстве.

Данные правила не распространяются на Калининградскую область, в случае, если международная перевозка грузов выполняется с территории иностранных государств в Калининградскую область или в обратном направлении.

Также иностранному грузовому автотранспорту по-прежнему будет разрешено перевозить по территории РФ до конечного пункта назначения товары, потребительские свойства которых могут быть утрачены или ухудшены в случае перегрузки или перецепки полуприцепа, а также товары, перевозка которых с применением перегрузки или перецепки технически невозможна. В частности, это касается скоропортящихся товаров, продукции товаров фармацевтической, медицинской промышленности и ряда других.

Для оперативного решения вопросов, оказания консультативной помощи и исключения случаев перебоев в доставке грузов Минтранс находится во взаимодействии с заинтересованными структурами, в том числе с профессиональными ассоциациями перевозчиков, добавили в министерстве.

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Тэги: РОССИЯ, КОНТРСАНКЦИИ


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