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Дальнее зарубежье 02.10.2022 09:00

В Индонезии более 120 человек погибли из-за беспорядков на стадионе

В результате беспорядков на стадионе в индонезийском городе Маланге не менее 127 человек погибли, около 200 получили ранения, сообщила британская газета The Guardian со ссылкой на источники.

По ее данным, среди погибших - два сотрудника полиции.

Беспорядки начались после поражения одной из команд в футбольном матче. Фанаты обеих команд выбежали на поле, между ними завязалась драка. Полиция применила слезоточивый газ. В результате на стадионе начались паника и давка.

Глава управления здравоохранения Маланга заявил, что причинами гибели стали "хаос, большое скопление людей и удушье". По его словам, "погибли более 120 человек", число пострадавших еще уточняется, все они направлены в городские больницы.

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Тэги: МИР, ИНДОНЕЗИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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