В Индонезии более 120 человек погибли из-за беспорядков на стадионе

В результате беспорядков на стадионе в индонезийском городе Маланге не менее 127 человек погибли, около 200 получили ранения, сообщила британская газета The Guardian со ссылкой на источники.
По ее данным, среди погибших - два сотрудника полиции.
Беспорядки начались после поражения одной из команд в футбольном матче. Фанаты обеих команд выбежали на поле, между ними завязалась драка. Полиция применила слезоточивый газ. В результате на стадионе начались паника и давка.
Глава управления здравоохранения Маланга заявил, что причинами гибели стали "хаос, большое скопление людей и удушье". По его словам, "погибли более 120 человек", число пострадавших еще уточняется, все они направлены в городские больницы.
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