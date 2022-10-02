«Новое Единство» сохранило лидерство на выборах в Сейм Латвии после подсчета 92% голосов

После подсчета 92,4% голосов на выборах в 14-й Сейм Латвии лидирует "Новое Единство" (18,84% голосов избирателей), второе место занимает Союз зеленых и крестьян (12,75%), третье - "Объединенный список" (10,98%).
Далее следуют Национальное объединение - 9,29% голосов, "За стабильность!" - 6,78%, "Латвия на первом месте" - 6,18%, "Прогрессивные" - 6,09%, "Для развития/За!" - 5,1%, "Согласие" - 4,77%.
Партия "Каждому и каждой" набрала 3,66% голосов, Русский союз Латвии - 3,63%, "Суверенная власть" - 3,2%, "Консервативные" - 3,12%, "Республика" - 1,77% голосов.
В выборах 14-го Сейма приняли участие 912 180 избирателей, или 59,14% граждан с правом голоса.
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