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Дальнее зарубежье 02.10.2022 10:30

Австралия расширит санкционный список в отношении РФ

Австралия в воскресенье введет целевые финансовые санкции и запрет на въезд в страну в отношении 28 россиян, "связанных с проведенными референдумами в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях", сообщила австралийский министр иностранных дел Пенни Вонг.

В заявлении министра отмечается, что эти меры представляют собой "усиление решительного протеста Австралии" и Канберра намерена "координировать" действия в этом направлении "со своим партнерами".

В заявлении, опубликованном в воскресенье на сайте австралийского МИД, список россиян, которые попадут под санкции, не приводится.

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Тэги: АВСТРАЛИЯ, РОССИЯ, САНКЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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