Число жертв урагана в США выросло до 77 человек

Обрушившийся на Восточное побережье США ураган "Иэн" унес жизни 77 человек в штатах Флорида и Северная Каролина, более десяти тысяч числятся пропавшими без вести, сообщает телеканал Sky News.
"Среди погибших 73 были во Флориде - в основном из-за утопления. Ураган также действовал опосредованно: пожилая пара погибла после того, как их кислородные аппараты перестали работать из-за отключения электроэнергии", - говорится в новости.
Еще четыре смерти зафиксировано в Северной Каролине, в том числе два человека погибли в результате ДТП.
Пропавшими без вести числятся более десяти тысяч человек. По мнению властей, многие из них находятся в убежищах и не могут выйти на связь из-за проблем с электроснабжением.
"Иэн" ослаб и теперь представляет собой циклон, но он все еще опасен, предупреждают официальные лица. Так, в эти выходные сложные погодные условия ожидаются на обширных участках Атлантического побережья, включая штаты Нью-Йорк и Нью-Джерси, американскую столицу Вашингтон.
Ранее сообщалось о 42 жертвах "Иэна". Ураган достиг Флориды в среду, 28 сентября, он принес туда большие волны и ветер с порывами до 250 км/ч. В пострадавших районах штата разрушены жилые дома, дороги завалены обломками, нарушены телекоммуникационные сети, около 2,5 млн человек лишились света.
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