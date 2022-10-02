Разнорабочий подорвался на мине в ходе ремонтно-строительных работ в Карабахе

Ходжавендская районная прокуратура сообщила о ранении одного человека в результате подрыва на мине в селе Тагаверд Ходжавендского района, входящего в Карабахский экономический район Азербайджана.
Там отметили, что 2 октября в районную прокуратуру поступила информация о том, что Расиф Керимзаде, 2002 года рождения, подорвался на мине на территории села Тагаверд Ходжавендского района.
По предварительным данным, «работавший разнорабочим Расиф Керимзаде получил телесные повреждения различной степени тяжести в результате подрыва на мине в ходе ремонтно-строительных работ в этом районе», говорится в сообщении ведомства.
В нем отмечается, что в Ходжавендской районной прокуратуре ведется разбирательство по данному факту.
Р.Керимов
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