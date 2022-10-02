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Дальнее зарубежье 02.10.2022 13:22

Число жертв беспорядков на стадионе в Индонезии превысило 170 человек

До 174 человек возросло число жертв беспорядков в индонезийском городе Маланге (остров Ява), которые вспыхнули после окончания футбольного матча на стадионе, передает в воскресенье Assosiated Press (AP).

Ранее сообщалось о гибели 127 человек.

Инцидент произошел накануне вечером, когда местная команда "Арема Кронус" проиграла со счетом 2:3 команде "Персебая". Хотя на стадион в целях безопасности не допустили болельщиков "Персебая", фанаты "Арема Кронус", недовольные результатами игры, начали швырять бутылки и другие предметы в футболистов и судей. Беспорядки в итоге выплеснулись за пределы стадиона, где фанаты подожгли не менее пяти полицейских машин.

Полиция для наведения порядка применила слезоточивый газ. В результате на стадионе, куда допустили 42 тыс. болельщиков, началась паника, за которой последовала давка.

Впоследствии более 300 пострадавших отправили в больницы, однако многие из них скончались по дороге. В данный момент лечение проходит свыше 100 пострадавших в беспорядках.

Президент Индонезии Джоко Видодо в телевизионном обращении в воскресенье выразил соболезнования в связи с гибелью людей. Он также распорядился приостановить проведение чемпионата Индонезии по футболу вплоть до оценки ситуации с безопасностью. Также он отдал распоряжение министру спорта, руководству полиции и футбольной ассоциации Индонезии провести всеобъемлющую проверку организации футбольных матчей в стране.

AP отмечает, что инцидент в Маланге стал одним из наиболее смертоносных в истории современного спорта. Между тем, Индонезия по плану должна принять с 20 мая по 11 июня 2023 года чемпионат мира по футболу среди молодежных команд.

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Тэги: ИНДОНЕЗИЯ, ИНЦИДЕНТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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