Военная прокуратура Азербайджана начала расследование видео, связанного с армянскими диверсантами

Военная прокуратура Азербайджана начала расследование по факту распространения в соцсетях видеокадров действий в отношении армянских военных, приписываемых азербайджанским военнослужащим. Об этом в воскресенье сообщили в генеральной прокуратуре Азербайджана.

Там отметили, что на некоторых страницах в соцсетях были опубликованы видеокадры, где азербайджанские военнослужащие якобы совершили противоправные действия в отношении членов армянских вооруженных формирований, стреляли в задержанных диверсантов.

«Военная прокуратура Азербайджанской Республики полностью и всесторонне расследует подлинность видеозаписей данной категории, а также время и место съемки, личности изображенных на видео, а также все другие детали, важные для установления объективной истины», - говорится в сообщении Генпрокуратуры Азербайджана.

В нем отмечается, что по результатам проверки будут приняты предусмотренные законом меры.

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