Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.783 RUR   0.0292 GBR   2.0881 TRY   0.0984

Цена на нефть

29.09 $/bbl +/- WTI 81.23 -0.92 Brent 88.49 -0.83

Погода в Баку

  ночь день

Происшествия 02.10.2022 14:29

Военная прокуратура Азербайджана начала расследование видео, связанного с армянскими диверсантами

Военная прокуратура Азербайджана начала расследование по факту распространения в соцсетях видеокадров действий в отношении армянских военных, приписываемых азербайджанским военнослужащим. Об этом в воскресенье сообщили в генеральной прокуратуре Азербайджана.

Там отметили, что на некоторых страницах в соцсетях были опубликованы видеокадры, где азербайджанские военнослужащие якобы совершили противоправные действия в отношении членов армянских вооруженных формирований, стреляли в задержанных диверсантов.

«Военная прокуратура Азербайджанской Республики полностью и всесторонне расследует подлинность видеозаписей данной категории, а также время и место съемки, личности изображенных на видео, а также все другие детали, важные для установления объективной истины», - говорится в сообщении Генпрокуратуры Азербайджана.

В нем отмечается, что по результатам проверки будут приняты предусмотренные законом меры.

Отдел новостей

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ИНЦИДЕНТ, ПРОВЕРКА, ГЕНПРОКУРАТУРА


Похожие новости


Разнорабочий подорвался на мине в ходе ремонтно-строительных работ в Карабахе Два человека пострадали в результате подрыва на мине в Тертерском районе Азербайджана Представители армянской диаспоры Франции атаковали посольство Азербайджана в Париже В Азербайджане солдат-срочник погиб из-за неосторожного обращения с оружием В Турции заявили, что греческая береговая охрана открыла огонь по судну с гражданами Азербайджана на борту Singapore Airlines назвала причину незапланированной посадки своего самолета в Баку

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az