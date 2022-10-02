В России за сутки COVID-19 заболели 30 тыс. человек

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил почти 30,1 тыс. случаев, скончались 96 пациентов с COVID-19, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в воскресенье.
"В РФ выявлено 30 085 новых случаев COVID-19. Количество госпитализаций за сутки составило 1 383 человека и снизилось в сравнении с предшествующими сутками на 47,7%", - сообщили в оперштабе.
Увеличение количества госпитализаций отмечено в восьми субъектах РФ, снижение количества госпитализаций произошло в 75 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в двух субъектах, уточнили в оперштабе.
По сравнению с прошлыми сутками, когда в России было зарегистрировано 33 тыс. 186 заболевших, число новых случаев заражения COVID-19 снизилось на 3 тыс. 101. Показатель заболеваемости за сутки соотносится с уровнем значений 19-21 марта, когда выявлялось около 30 тыс. заболевших.
Смертность от COVID-19 в сентябре значительно ниже, чем в марте; в тот период фиксировалось более 400-600 скончавшихся за сутки, за минувшие сутки умерли 96 человек, накануне сообщалось о 103 умерших.
"Выздоровели за сутки 46 992 человека, или на 10,7% меньше в сравнении с 1 октября", - говорится в сообщении.
Всего в России за время пандемии зарегистрировано 21 млн 049 тыс. 027 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 387 тыс. 468 умерших и 20 млн 140 тыс. 608 выздоровевших.
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