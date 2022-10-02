США хотят направлять Украине $1,5 млрд финпомощи в месяц и добиться того же от ЕС

Вашингтон согласен выделять Украине $1,5 млрд в месяц для поддержания ее финансов, а также убеждает ЕС последовать примеру США, сообщает в воскресенье Bloomberg со ссылкой на источники, пожелавшие сохранить анонимность.
Так, ранее Белый дом провел ряд переговоров на эту тему, в том числе за последние дни с представителями ЕС и призвал Евросоюз сделать больше для поддержки Украины.
Накануне сообщалось, что президент США Джо Байден одобрил законопроект о продолжении финансирования американского правительства до 16 декабря 2022 года, который включает $12,4 млрд для дополнительной помощи Украине и выполнения ряда других задач. Выделяемые средства должны пойти на финансовую поддержку украинского правительства и военную помощь.
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