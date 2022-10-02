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Дальнее зарубежье 02.10.2022 15:30

США хотят направлять Украине $1,5 млрд финпомощи в месяц и добиться того же от ЕС

Вашингтон согласен выделять Украине $1,5 млрд в месяц для поддержания ее финансов, а также убеждает ЕС последовать примеру США, сообщает в воскресенье Bloomberg со ссылкой на источники, пожелавшие сохранить анонимность.

Так, ранее Белый дом провел ряд переговоров на эту тему, в том числе за последние дни с представителями ЕС и призвал Евросоюз сделать больше для поддержки Украины.

Накануне сообщалось, что президент США Джо Байден одобрил законопроект о продолжении финансирования американского правительства до 16 декабря 2022 года, который включает $12,4 млрд для дополнительной помощи Украине и выполнения ряда других задач. Выделяемые средства должны пойти на финансовую поддержку украинского правительства и военную помощь.

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Тэги: США, ЕС, УКРАИНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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