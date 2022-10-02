В Бразилии стартовали всеобщие выборы

В Бразилии в воскресенье стартовали всеобщие выборы, по итогам которых определятся новые президент и вице-президент страны, состав Национального конгресса (парламента), губернаторы, вице-губернаторы и депутаты законодательных органов штатов.

Associated Press (AP) отмечает, что голосование идет в электронном виде, поэтому предварительные результаты выборов должны стать известны практически сразу после окончания выборов в 17:00 по местному времени. Финальные результаты ожидаются спустя несколько часов.

Голосовать могут свыше 150 млн граждан Бразилии, однако, по данным AP, голосование могут проигнорировать до 20% избирателей.

Основное внимание приковано к выборам главы государства. За этот пост борются семь кандидатов, однако наибольшей поддержкой среди населения Бразилии пользуются двое: действующий президента Жаир Болсонару и бывший президент Луис Инасиу Лула да Силва. Болсонару - политик правого толка, а Лула да Силва представляет левых. Согласно последнему перед голосованием опросу Datafolha, Лула да Силва может получить 50% голосов избирателей в первом туре, а Болсонару - 36%.

Для победы в первом туре кандидату нужно набрать более 50% голосов. Если это сделать не удастся, то проводится второй тур между двумя сильнейшими кандидатами.

Выборы проходят на фоне общих с другими странами Латинской Америки проблем в Бразилии, таких как высокий уровень инфляции и чрезмерные размеры теневого сектора экономики. Экономическое восстановление от пандемии идет медленно, и 33 млн жителей Бразилии недоедают, несмотря на высокие пособия.