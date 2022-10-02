Новак уверен, что будут найдены возможности восстановить работоспособность «Северных потоков»

Возможности восстановить работоспособность газопроводов "Северный поток" и "Северный поток 2" будут найдены, заявил в интервью ведущему программы "Москва. Кремль. Путин" телеканала "Россия-1" (ВГТРК) Павлу Зарубину вице-премьер РФ Александр Новак.

"Таких аварий еще не было. Безусловно, есть технические возможности восстанавливать инфраструктуру, это требует времени и соответствующих средств. Я уверен, что будут найдены соответствующие возможности", - заявил вице-премьер.

Новак добавил: "Но мы на сегодняшний день исходим из того, что нужно в первую очередь разобраться в том, кто это сделал, и мы уверены, что в этом заинтересованы, определённые ранее высказывающие позиции страны. И США, и Украина, и Польша в своё время говорили о том, что "эта инфраструктура не будет работать, они всё сделают для этого", поэтому, конечно, в этом надо серьёзно разобраться".

Разгерметизация двух ниток первого "Северного потока" и одной - "Северного потока 2" вблизи датского острова Борнхольм произошла 26 сентября.

Первый "Северный поток" мощностью 55 млрд кубометров газа в год на данный момент остановлен в связи с наработкой двигателями газоперекачивающих станций межремонтного пробега, а также поломками компрессорного оборудования, которые невозможно устранить из-за санкций.

"Северный поток 2", газопровод аналогичной мощности, построен и готов к эксплуатации, но не заработал из-за бюрократических проволочек и санкционных ограничений.