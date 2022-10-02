В Азербайджане суточная заболеваемость COVID-19 выросла на 12%

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 103 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 821 тыс. 635, сообщает в воскресенье республиканский оперативный штаб.

Днем ранее зарегистрировано 92 случая. Таким образом, суточная заболеваемость выросла примерно на 12%.

Летальных исходов из-за новой коронавирусной инфекции за минувшие сутки не выявлено (накануне умерли двое больных COVID-19).

Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 9 тыс. 919 человек, следует из опубликованных данных.

От COVID-19 вылечились 810 тыс. 889 человек (+ 159 за сутки).

В настоящее время на лечении и карантине находится 827 человек.

За сутки медики провели 2 тыс. 223 теста на коронавирус против 2 тыс. 656 тестов накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 7 млн 254 тыс. 846 тестов на COVID-19.

Р.Керимов