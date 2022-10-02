В Баку осудили Ереван и потребовали, чтобы виновные в военных преступлениях в отношении азербайджанцев понесли наказание

МИД Азербайджан в воскресенье выступил с заявлением, в котором осудил Армению за попытку ввести в заблуждение международное сообщество, и потребовал от Еревана выполнения международных обязательств, чтобы виновные в военных преступлениях в отношении азербайджанцев понесли наказание.
Там отметили, что правительство Армении до сих пор не приняло никаких практических мер по предотвращению военных преступлений или привлечению к ответственности соответствующих лиц за совершенные преступления.
«Решительно осуждаем попытки Армении ввести в заблуждение международное сообщество и скрыть свою ответственность, распространяя безосновательные заявления. Требуем, чтобы Армения выполнила свои международные обязательства, и чтобы виновные в многочисленных военных преступлениях (в отношении азербайджанцев - ИФ-Аз) ответили перед законом», - заявили во внешнеполитическом ведомстве.
В министерстве отметили, что заявление МИД Армении от 2 октября 2022 года, в котором утверждается о якобы совершении Вооруженными силами Азербайджана военных преступлений, является «примером лицемерия страны, десятилетиями проводившей агрессивную политику, попиравшей фундаментальные права около миллиона человек и совершившей многочисленные военные преступления против военных и гражданских лиц».
В министерстве подчеркнули, что «в отличие от Армении, Азербайджан серьезно относится к своим международным обязательствам, и утверждения, связанные с преступлениями, совершенными в ходе военных операций, расследуются соответствующими государственными структурами».
Так, обратили внимание во внешнеполитическом ведомстве, военная прокуратура Азербайджана ранее заявила, что начато всестороннее расследование с целью установления подлинности распространенной в социальных сетях видеозаписи, времени и места съемок, личности изображенных на видео, а также объективной истины.
В МИД Азербайджана заявили, что «со времен первой карабахской войны вооруженные силы Армении учинили беспрецедентные расправы не только над азербайджанскими военнослужащими, но и над мирным населением, за одну только ночь 26 февраля 1992 года в городе Ходжалы было зверски убито 613 мирных жителей, до сих пор не предоставлены сведения о судьбе около 4 тыс. азербайджанцев».
В октябре 2020 года, были подвергнуты ракетному обстрелу города Гянджа, Барда и Мингячевир Азербайджана, тем самым совершены преступления против человечности, отметили во внешнеполитическом ведомстве.
Там продолжили, что установленные Арменией мины сегодня представляет собой серьезную угрозу для жизни людей в регионе, пояснив, что с ноября 2020 года по настоящее время жертвами мин стали до 250 человек, в основном мирные жители.
«Тот факт, что мины, обнаруженные на территории Азербайджана, были произведены в Армении в 2021 году, является доказательством того, что Армения продолжает свои военные преступления против азербайджанцев, с одной стороны не передавая Азербайджану карты всех минных полей, а с другой стороны, устанавливая новые мины», - заявили в министерстве.
Р.Керимов
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