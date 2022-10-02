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СНГ 02.10.2022 19:00

Ермак обсудил с руководством компании Baykar производство беспилотников на территории Украины

Руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак посещает с визитом в Турцию.

Как сообщает президентская пресс-служба, Ермак посетил производственные мощности компании Baykar, производящей беспилотные летательные аппараты "Байрактар". Глава ОПУ стал первым иностранным гостем, побывавшим в Исследовательском центре компании Baykar, "подтвердив его фактическое открытие".

Ермак также встретился с руководителями компании Халуком и Сельчуком Байрактарами. Стороны обсудили текущие и будущие проекты сотрудничества, в частности производства БПЛА на территории Украины.

"Ключевым элементом укрепления стратегического партнерства между Украиной и Турцией будет создание учебного центра и завода компании "Байкар" на территории нашего государства, а также совместное производство перспективных авиационных двигателей", - подчеркнул украинский чиновник.

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Тэги: УКРАИНА, ТУРЦИЯ, ВИЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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