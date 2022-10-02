Ермак обсудил с руководством компании Baykar производство беспилотников на территории Украины

Руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак посещает с визитом в Турцию.

Как сообщает президентская пресс-служба, Ермак посетил производственные мощности компании Baykar, производящей беспилотные летательные аппараты "Байрактар". Глава ОПУ стал первым иностранным гостем, побывавшим в Исследовательском центре компании Baykar, "подтвердив его фактическое открытие".

Ермак также встретился с руководителями компании Халуком и Сельчуком Байрактарами. Стороны обсудили текущие и будущие проекты сотрудничества, в частности производства БПЛА на территории Украины.

"Ключевым элементом укрепления стратегического партнерства между Украиной и Турцией будет создание учебного центра и завода компании "Байкар" на территории нашего государства, а также совместное производство перспективных авиационных двигателей", - подчеркнул украинский чиновник.