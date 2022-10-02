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Регион 02.10.2022 19:53

Григорян проведет встречи в штаб-квартире НАТО в Брюсселе

Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян в понедельник, 3 октября, отправится с рабочим визитом в Брюссель, где у него запланированы встречи в штаб-квартире НАТО.

"В рамках рабочего визита Армен Григорян в штаб-квартире НАТО проведет встречи с комитетом заместителей постоянных представителей стран-членов НАТО (DPRC)", - сообщает пресс-служба Совбеза Армении.

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Тэги: АРМЕНИЯ, НАТО


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