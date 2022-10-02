Перес выиграл Гран-при Сингапура «Формулы-1»

Пилот команды Red Bull Серхио Перес одержал победу в гонке Гран-при Сингапура - 17-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе "Формула-1".
Второе место занял гонщик Ferrari Шарль Леклер. Тройку призеров замкнул другой представитель Scuderia Карлос Сайнс.
Лидер сезона Макс Ферстаппен (Red Bull) стал седьмым. Семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон (Mercedes) финишировал девятым.
Из 20 стартовавших машин до финиша добрались 14.
Ферстаппен набрал 341 очко и продолжает возглавлять личный зачет. Леклер занимает второе место (237). Перес находится на третьей строчке (235). В Кубке конструкторов лидирует Red Bull (576).
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