Страны ЕС сами определят распределение между ними дополнительных объемов газа из Азербайджана - Джаббаров

Азербайджан нацелен на удвоение поставок газа в Европу к 2027 году, а членам Европейского союза (ЕС) следует самим определить, как будут распределены будущие объемы газа, заявил министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.
«Мы уже ведем переговоры с нашими партнерами, как за рубежом, так и внутри страны. Наша идея состоит в том, чтобы увеличить свое производство. (...) Наша цель - удвоить эти объемы (поставок газа) к 2027 году. Это ключевой приоритет для нас. Теперь вопрос о том, как эти объемы будут распределяться между различными европейскими странами, это должны определить сами государства-члены Европейского союза», - заявил в интервью Euronews Bulgaria Джаббаров.
Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», он заявил о наличии у Азербайджана возможностей для увеличения объемов экспорта газа за счет начала добычи еще на нескольких газовых месторождениях.
Министр также добавил, что в Баку рассматривают все варианты для максимального покрытия потребления газа в Болгарии, «насколько это возможно».
Как сообщалось ранее, Азербайджана 31 декабря 2020 года начал поставки газа в Европу - Италию, Грецию и Болгарию - по Транс-Адриатическому трубопроводу (TAP).
В 2021 году Азербайджан экспортировал в Европу 8,2 млрд кубометров. В 2022 году экспорт газа из Азербайджана в Европу прогнозируется на уровне 11,5 млрд кубометров, к 2027 году, как ожидается, вырастет до 20 млрд кубометров.
Р.Керимов
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