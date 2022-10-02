В Варшаве заявили о резком росте попыток нелегального перехода белорусско-польской границы

Погранслужба Польши в воскресенье сообщила о значительном росте попыток нелегального перехода белорусско-польской границы.
"1 октября на территорию Польши пыталось нелегально проникнуть из Беларуси 120 человек", - говорится в сообщении в официальном твиттер-аккаунте Пограничной стражи Польши.
Эта цифра значительно превышает показатели предыдущих дней. Так, в сентябре польские пограничники ежедневно фиксировали от 20 до 65 попыток нелегального пересечения границы, в редких случаях - до 80.
Как сообщалось, в субботу пресс-секретарь министра-координатора польских спецслужб Станислав Жарын заявил о завершении Польшей строительства заграждения на границе с Беларусью. "Незаконный въезд в Польшу в настоящее время полностью заблокирован. Польская граница является самой защищенной в Европе", - подчеркивал пресс-секретарь.
В январе 2022 года Польша приступила к возведению заграждения на границе с Беларусью. Оно представляет собой стальной забор длиной 186 км и высотой 5,5 метра, который увенчан колючей проволокой.
Байрамов и Мирзоян начали встречу в Женеве
В Баку осудили Ереван и потребовали, чтобы виновные в военных преступлениях в отношении азербайджанцев понесли наказание
Страны ЕС сами определят распределение между ними дополнительных объемов газа из Азербайджана - Джаббаров
В Дании заявили, что газ перестал уходить из поврежденных линий «Северного потока»
Новак уверен, что будут найдены возможности восстановить работоспособность «Северных потоков»
Перес выиграл Гран-при Сингапура «Формулы-1»
В Азербайджане суточная заболеваемость COVID-19 выросла на 12%
В Гадруте открылся центр семейного здоровья
Капремонт асфальтового покрытия на улицах Мингечевира обойдется почти в 2,2 млн манатов
Алиев: первая группа жителей Лачина может вернуться в город до конца 2023г
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
В Баку прошел первый фестиваль дизайна при поддержке Yelo Bank
Bakcell продолжает помогать семьям шехидов и ветеранов
XV Веронский Евразийский Экономический Форум пройдет в Баку в конце октября
В Баку в начале сентября пройдет международная оборонная выставка ADEX
Атлантический совет анонсировал обсуждение меморандума о сотрудничестве ЕС и Азербайджана в энергетике
Самаркандский саммит ШОС — чем уникален и чего ожидать
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично