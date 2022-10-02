В Варшаве заявили о резком росте попыток нелегального перехода белорусско-польской границы

Погранслужба Польши в воскресенье сообщила о значительном росте попыток нелегального перехода белорусско-польской границы.

"1 октября на территорию Польши пыталось нелегально проникнуть из Беларуси 120 человек", - говорится в сообщении в официальном твиттер-аккаунте Пограничной стражи Польши.

Эта цифра значительно превышает показатели предыдущих дней. Так, в сентябре польские пограничники ежедневно фиксировали от 20 до 65 попыток нелегального пересечения границы, в редких случаях - до 80.

Как сообщалось, в субботу пресс-секретарь министра-координатора польских спецслужб Станислав Жарын заявил о завершении Польшей строительства заграждения на границе с Беларусью. "Незаконный въезд в Польшу в настоящее время полностью заблокирован. Польская граница является самой защищенной в Европе", - подчеркивал пресс-секретарь.

В январе 2022 года Польша приступила к возведению заграждения на границе с Беларусью. Оно представляет собой стальной забор длиной 186 км и высотой 5,5 метра, который увенчан колючей проволокой.