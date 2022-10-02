ФРГ, Дания, Норвегия профинансируют производство САУ Zuzana 2 для Украины

Германия, Дания и Норвегия предоставят финансовые средства для производства в Словакии 16 самоходных артиллерийских установок (САУ) Zuzana 2 для Украины, сообщает в воскресенье телеканал Tagesschau со ссылкой на главу Минобороны ФРГ Кристину Ламбрехт.
После возвращения с поездки по Украине Ламбрехт также заявила, что эти САУ поставят в Украину в следующем году.
По данным немецких СМИ, сумма этого контракта - 93 млн евро. Zuzana 2 способна стрелять любым типом 155-миллиметровых снарядов, принятых на вооружение НАТО.
Кроме того, ранее во время визита в Украину Ламбрехт пообещала, что уже через несколько дней Украина получит первую установку ПВО Iris-T.
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