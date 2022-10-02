Байрамов и Мирзоян начали встречу в Женеве

Министры иностранных дел Азербайджана и Армении Джейхун Байрамов и Арарат Мирзоян в воскресенье начали встречу в Женеве (Швейцария), сообщил МИД Азербайджана в твиттере.
«В Женеве началась встреча министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова и министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна», - отметили во внешнеполитическом ведомстве.
Р.Керимов
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