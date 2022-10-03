S&P изменило прогноз рейтинга Великобритании на негативный со стабильного

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings подтвердило долгосрочные и краткосрочные рейтинги Великобритании в иностранной и национальной валютах на уровне "AA/A-1+".
При этом прогноз долгосрочных рейтингов был изменен на "негативный" со "стабильного", сообщается в пресс-релизе агентства.
Правительство Великобритании 23 сентября обнародовало план снижения налогов в дополнение к своим ранее объявленным мерам по оказанию широкомасштабной поддержки домохозяйствам в оплате счетов за электроэнергию. В результате, по оценкам аналитиков S&P GR, дефицит бюджета страны будет ежегодно увеличиваться в среднем на 2,6% ВВП до конца 2025 года.
При этом чистый госдолг продолжит расти, в отличие от предыдущих ожиданий, которые предполагали его снижение в процентном отношении к ВВП начиная с 2023 года. В результате в 2025 году он достигнет 97% ВВП, по прогнозу экспертов агентства.
"Мы считаем, что наш обновленный бюджетный прогноз подвержен дополнительным рискам, например, если экономический рост в Великобритании окажется слабее из-за дальнейшего ухудшения экономической обстановки или если стоимость заимствований для правительства вырастет больше, чем ожидалось, под влиянием рыночных сил и ужесточения денежно-кредитной политики", - говорится в сообщении агентства.
Британская экономика в ближайшие кварталы будет находиться в технической рецессии, прогнозирует S&P GR.
По итогам следующего года ожидается снижение ВВП на 0,5%, а затем подъем на 1,4% в 2024 году. В апреле аналитики предполагали повышение этих показателей соответственно на 2,3% и 2,2%. Пересмотр обусловлен в основном существенно более высокой стоимостью энергоносителей и ослаблением темпов роста мировой экономики.
Эксперты агентства прогнозируют инфляцию в Британии на уровне 9,5% в этом году, 5,8% в 2023 году и ниже 2% в последующие два года.
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