Казахстан планирует запустить продажу угля населению через маркетплейсы и банковские приложения

Правительство Казахстана прорабатывает варианты реализации угля через популярные маркетплейсы и банковские приложения, сообщила пресс-служба кабинета министров.

Премьер-министр республики Алихан Смаилов на совещании в правительстве дал ряд поручений по обеспечению населения углем.

"Для удобства граждан прорабатываются варианты реализации твердого топлива через популярные маркетплейсы и банковские приложения. В этом направлении одним из крупнейших банков страны уже запущен пилотный проект в Кустанайской области", - говорится в пресс-релизе.

Премьер-министр отметил, что данный подход позволит снизить очереди в местах продажи угля. "Это очень хорошее цифровое решение, удобное для потребителей. Не выходя из дома можно заказать уголь. Нужно провести соответствующую разъяснительную работу на местах", - сказал Смаилов.

Он поручил держать поставку и распределение угля на особом контроле.

Отмечается, что за январь-август 2022 года в стране добыто 73,7 млн тонн угля, что на 6,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года. По данным угледобывающих предприятий, его стоимость на ключевых разрезах сохранена на прошлогоднем уровне.

В середине сентября Казахстан ввел на 6 месяцев запрет на вывоз угля автомобильным транспортом. Временный запрет введен в связи с обнаружением фактов вывоза твердого топлива, предназначенного для населения, коммунальных и социальных объектов, из приграничных регионов Казахстана в соседние страны для перепродажи.