Число жертв урагана «Иэн» в США достигло 87 человек

Ураган "Иэн" привел к гибели в США 87 человек в штатах Флорида и Северная Каролина, передает в понедельник NBC News.
В частности, 83 погибших пришлось на Флориду и 4 - на Северную Каролину. До этого сообщалось о гибели 77 человек.
Кроме того, 746 тыс. человек до сих пор остаются без электроэнергии во Флориде. Тем временем, продолжаются поисково-спасательные работы.
"Мы заблаговременно задействовали беспрецедентно большой резерв сил для проведения поисково-спасательных операций", - заявила глава Федерального агентства по управлению в чрезвычайных ситуациях Диана Крисвелл.
Пропавшими без вести числятся более десяти тысяч человек. По мнению властей, многие из них находятся в убежищах и не могут выйти на связь из-за проблем с электроснабжением.
В субботу ураган резко ослаб, когда он перемещался по южной части Вирджиния.
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