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Карабах 03.10.2022 11:22

Азеришыг направит на энергоснабжение важных объектов в Кяльбаджаре более 3,4 млн манатов

ОАО «Азеришыг» направит на энергоснабжения важных объектов в населенном пункте Гамышлы в Кяльбаджарском районе 3 млн 410,366 тыс. манатов.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», согласно материалам сайта www.etender.gov.az, Азеришыг подписало с этой целью контракт с ООО «Smart Energy Services».

Контракт предусматривает прокладку 35-Кв кабелей и установку комплекта трансформаторных пунктов (КТМ).

Б.Рустамбеков

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Тэги: АЗЕРИШЫГ, КЯЛЬБАДЖАР, ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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