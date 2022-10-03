Азеришыг направит на энергоснабжение важных объектов в Кяльбаджаре более 3,4 млн манатов

ОАО «Азеришыг» направит на энергоснабжения важных объектов в населенном пункте Гамышлы в Кяльбаджарском районе 3 млн 410,366 тыс. манатов. Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», согласно материалам сайта www.etender.gov.az, Азеришыг подписало с этой целью контракт с ООО «Smart Energy Services». Контракт предусматривает прокладку 35-Кв кабелей и установку комплекта трансформаторных пунктов (КТМ). Б.Рустамбеков

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