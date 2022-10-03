Всемирный банк выделяет Украине $530 млн

Всемирный банк (ВБ) объявил о выделении дополнительных $530 млн правительству Украины.

"Финансирование Международного банка реконструкции и развития обеспечивается кредитными гарантиями, предоставленными Великобританией ($500 млн) и Королевством Дания ($30 млн)", - говорится в пресс-релизе на сайте ВБ.

Согласно сообщению, допфинансирование организовано в рамках проекта "Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления на Украине" (PEACE), который оказывает поддержку правительству страны по предоставлению основных государственных услуг, в частности, в сферах здравоохранения, образования и социальной защиты.

Всемирный банк напомнил, что к настоящему времени обеспечил почти $13 млрд экстренного финансирования для Украины, в том числе благодаря обязательствам и гарантиям доноров. Из этой суммы $11 млрд уже выделены в полном объеме.

"Наш последний анализ показывает, что общие долгосрочные затраты на реконструкцию и восстановление в Украине огромны, а потребности даже на следующие 3 года превышают $100 млрд. Эта цифра, как ожидается, будет расти", - отметил региональный директор Всемирного банка по делам стран Восточной Европы Аруп Банерджи (Arup Banerji).