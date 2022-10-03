Американские и филиппинские военные начали совместные учения на западе и севере Филиппин

Более 2,5 тыс. военных США и Филиппин в понедельник приступили к совместным учениям на филиппинской территории, сообщает South China Morning Post (SCMP).
Маневры продлятся до 14 октября, они проходят в филиппинской провинции Палаван, расположенной на одноименном острове между Южно-Китайским морем и морем Сулу, а также на севере страны в районе пролива Лусон, отделяющего Филиппины от Тайваня.
В учениях задействовали 1,9 тыс. морских пехотинцев США и 600 филиппинских военных, системы залпового огня HIMARS и истребители.
Одновременно с этими маневрами Корпус морской пехоты США и Силы самообороны Японии проводят учения на японском острове Хоккайдо, к ним привлекли примерно 3 тыс. военнослужащих.
Китай и члены АСЕАН - Филиппины, Малайзия, Бруней, Вьетнам - ведут территориальный спор вокруг архипелага Наньша (английское название - Спратли) в Южно-Китайском море. Китай превратил ряд рифов и атоллов в как минимум семь искусственных островов, построил взлетно-посадочные полосы и другие военные объекты. США обвиняют Пекин в создании на спорных островах военных баз, что является нарушением международных законов.
SCMP напоминает, что в июле американский госсекретарь Энтони Блинкен заявил о готовности США защищать Филиппины в соответствии с оборонным договором 1951 года в том случае, если филиппинские военные, суда или самолеты подвергнутся нападению в районе спорных вод.
Азеришыг направит на энергоснабжение важных объектов в Кяльбаджаре более 3,4 млн манатов
Минэкологии Азербайджана установит в Карабахе и В.Зангезуре автоматические метеорологические станции
Азербайджан предложил Армении провести заседание комиссии по делимитации границы в октябре
Губернатор Калифорнии призывает ввести налог на сверхприбыль нефтегазовых компаний в штате
Доля Минфина Азербайджана в капитале крупнейшего банка страны увеличилась до 92,56%
Инфляция в Казахстан в сентябре составила 1,8%, за год - 17,7%
Число случаев COVID-19 в мире достигло 618 млн - университет Хопкинса
Перес выиграл Гран-при Сингапура «Формулы-1»
В Азербайджане суточная заболеваемость COVID-19 выросла на 12%
В Гадруте открылся центр семейного здоровья
Капремонт асфальтового покрытия на улицах Мингечевира обойдется почти в 2,2 млн манатов
Алиев: первая группа жителей Лачина может вернуться в город до конца 2023г
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Банк Республика запускает кредитную кампанию «10 Возможностей для Бизнеса»
Награждены участники стипендиальной программы Red Hearts
В Баку прошел первый фестиваль дизайна при поддержке Yelo Bank
XV Веронский Евразийский Экономический Форум пройдет в Баку в конце октября
В Баку в начале сентября пройдет международная оборонная выставка ADEX
Атлантический совет анонсировал обсуждение меморандума о сотрудничестве ЕС и Азербайджана в энергетике
Самаркандский саммит ШОС — чем уникален и чего ожидать
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично