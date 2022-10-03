Инфляция в Казахстан в сентябре составила 1,8%, за год - 17,7%

Инфляция в Казахстане в сентябре 2022 года по сравнению с августом составила 1,8%, в годовом исчислении - 17,7%, сообщило бюро национальной статистики агентства по стратегическому планированию и реформам.

Наибольшие темпы роста цен в сентябре наблюдались в секторе платных услуг - 2,7% (в августе 2022 года - 1,6%) на фоне резкого, на 13,1% удорожания аренды жилья. Цены на услуги образования повысились на 7,9%.

"Непродовольственные товары подорожали на 1,9% (в августе 2022 года - на 1,8%), наименьший темп в структуре ИПЦ (индекс потребительских цен - ИФ) показали продовольственные товары - 1,2% (в августе 2022 года - 1%)", - говорится в сообщении.

Цены в сентябре по сравнению с сентябрем прошлого года повысились на продовольственные товары - на 22,2%, непродовольственные товары - на 17%, платные услуги - на 12,3%.