Bank Respublika по итогам 8 мес. являлся лидером по числу льготных кредитов для бизнеса из средств SIF

ОАО «Bank Respublika» возглавил список банков-агентов Фонда развития предпринимательства (SIF) по числу льготных кредитов, выданных бизнесу в январе-августе 2022 года.

Как сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в SIF, Bank Respublika за 8 месяцев 2022 года из средств фонда выдал предпринимателям 387 льготных кредитов.

Второе место по числу выданных кредитов для бизнеса занял Unibank (287), третье - Yelo Bank (282).

В топ-5 по количеству выданных кредитов из средств SIF также вошли «AccessBank» (202) и НБКО «Аграркредит» (185).

Как сообщалось ранее, Bank Respublika по итогам 2021 года возглавил список банков-агентов SIF по объему льготного кредитования бизнеса - 20,3 млн манатов.

Р.Ахмедов