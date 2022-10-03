Bank Respublika по итогам 8 мес. являлся лидером по числу льготных кредитов для бизнеса из средств SIF

ОАО «Bank Respublika» возглавил список банков-агентов Фонда развития предпринимательства (SIF) по числу льготных кредитов, выданных бизнесу в январе-августе 2022 года.
Как сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в SIF, Bank Respublika за 8 месяцев 2022 года из средств фонда выдал предпринимателям 387 льготных кредитов.
Второе место по числу выданных кредитов для бизнеса занял Unibank (287), третье - Yelo Bank (282).
В топ-5 по количеству выданных кредитов из средств SIF также вошли «AccessBank» (202) и НБКО «Аграркредит» (185).
Как сообщалось ранее, Bank Respublika по итогам 2021 года возглавил список банков-агентов SIF по объему льготного кредитования бизнеса - 20,3 млн манатов.
Р.Ахмедов
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