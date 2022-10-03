Губернатор Калифорнии призывает ввести налог на сверхприбыль нефтегазовых компаний в штате

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом призвал законодателей штата ввести налог на сверхприбыль нефтекомпаний на фоне рекордного скачка цен на топливо.

"Цены на сырую нефть упали. Прибыль нефтяного сектора растет. А цены на топливо в Калифорнии рекордно подскочили. Не складывается. Мы призываем ввести налог на сверхприбыль, чтобы эта прибыль возвращалась к жителям Калифорнии, которые платят за вымогательство нефтекомпаний", - написал Ньюсом в аккаунте в Twitter.

Между тем законопроект о введении налога может быть внесен на рассмотрение только в январе, когда законодатели штата вернутся с парламентских каникул, начавшихся в конце августа.

А пока Ньюсом предлагает Совету по ресурсам атмосферы Калифорнии (California Air Resources Board, CARB, входит в состав Агентства по защите экологии) позволить НПЗ поставлять на автозаправочные станции зимнее топливо раньше установленного перехода, чтобы увеличить предложение и снизить цены.

Согласно законам Калифорнии, НПЗ могут перейти на поставки зимнего топлива, которое дешевле в производстве, но от которого больше выбросов, только после 31 октября.

На предыдущей неделе средняя цена бензина в Калифорнии увеличилась более чем на 70 центов по сравнению с неделей ранее, согласно данным AAA. В пятницу средняя цена бензина в штате составила $6,29 за галлон, что почти вдвое больше показателя по стране на уровне $3,79 за галлон.