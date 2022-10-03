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Финансы 03.10.2022 13:10

Доля Минфина Азербайджана в капитале крупнейшего банка страны увеличилась до 92,56%

Министерство финансов Азербайджана увеличило долю в капитале крупнейшего банка страны - ОАО «Международный банк Азербайджана» (ABB) до 92,56% на 31 июля 2022 года.

Как сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан», на 31 декабря 2021 года доля Минфина в капитале ABB составляла 91,4%.

На начало августа уставный капитал ABB равен 1 млрд 225 млн 647,82 тыс. манатов (на 1,3% меньше чем на конец 2021 года), что связано со списанием погашаемых акций.

На 31 июля 2022 года, в целом, доля государства в капитале ABB, составляет 96,37% (95,15% на конец 2021 года), в том числе 3,81% (3,76%) находится у Госслужбы по имущественным вопросам.

Кроме этого, 3,06% в капитале банка принадлежит физическим лицам- миноритариям (4,30% на конец 2021г), ЗАО «Агракредит» - 0,23% (не изменилась доля), 0,34% - прочим юрлицам (0,32%).

ABB создан в 1992 году и является крупнейшим банком страны. Акционерами банка являются 1763 юридических и физических лиц.

А.Азизов

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Тэги: БАНК, МИНФИН, ДОЛЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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