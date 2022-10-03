Экспортная пошлина на энергоуголь будет введена при цене $150/т, коксующийся - $170, фосфорные/азотные удобрения - $500 и $400

Минфин РФ раскрыл параметры цен, при которых будут вводиться экспортные пошлины на уголь и удобрения в 2023 году.
"Мы предусматриваем временное повышение НДПИ на уголь в течение первого квартала следующего года и введение экспортной пошлины на уголь и удобрения в случае, если цены на мировых рынках превысят базовый показатели цен. По коксующемуся углю базовый показатель взят на уровне $170 за тонну, по энергетическому - $150, по фосфорным и азотным удобрениям - $500 и $400 за тонну", - сказал глава Минфина Антон Силуанов, выступая на парламентских слушаниях по проекту бюджета в Совете Федерации.
Доходы бюджета РФ от планируемых экспортных пошлин на удобрения и уголь в 2023 году оцениваются в 135,6 млрд рублей, говорится в пояснительной записке к внесенному в Госдуму проекту бюджета на 2023-2025 годы. Дополнительные доходы бюджета от повышения НДПИ на уголь (на период с 1 января по 31 марта 2023 года) составят 14,4 млрд рублей.
Таким образом, фискальная нагрузка на эти отрасли в 2023 году вырастет на 150 млрд рублей. По данным газеты "Коммерсантъ", с отрасли минудобрений планируется собрать около 105 млрд рублей.
Ставки экспортных пошлин на удобрения и уголь пока не были объявлены. По оценке аналитиков Telegram-канала "Твердые цифры", изъятие порядка 100 млрд рублей в виде пошлин будет стоить сектору удобрений до 5% выручки и до 10% EBITDA.
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